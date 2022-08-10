Взрывы в Крыму стали частью контрнаступления ВСУ на юге – Politico
Взрывы на аэродроме во временно оккупированном Крыму говорят о контрнаступлении Украины на юге и о начале новой критической фазы военных действий, которая может определить окончательный исход войны. Об этом сообщает Politico со слов двух украинских чиновников.
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Госслужащие, с которыми разговаривало издание, дали понять, что за взрывами в Новофедоровке стоит Украина. Они также связали удар по авиабазе оккупантов с наступлением ВСУ на Херсон.
Оба чиновника согласились отвечать на вопросы Politico на условиях анонимности, так как не уполномочены говорить с журналистами под запись.
Один из них косвенно подтвердил связь между контрнаступлением ВСУ в Херсонской области и взрывами на авиабазе в Крыму.
Второй предположил, что август и сентябрь будут "очень важными" с военной точки зрения и, вероятно, определят окончательный исход войны. Он также добавил, что интенсивность боев в эти месяцы может "быть, как в феврале".
Он также сказал, что взрывы на авиабазе были "сигналом для России", что ее силы "нигде не будут в безопасности".
Ранее высокопоставленный украинский госслужащий сообщил The New York Times, что взрывы на российской авиабазе – это атака украинских сил, в ходе которой было использовано оборудование украинского производства.
- 9 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе российской авиабазы "Саки-4" в Новофедоровке.
- В России заявили, что огневого поражения базы якобы не было и что на ней по неосторожности взорвался боеприпас.
- Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где не положено.
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