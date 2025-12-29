Взятки за голосование. НАБУ сообщило подозрения пяти нардепам

НАБУ (Иллюстративное фото: пресс-служба бюро)

Пять народных депутатов Украины получили подозрения в производстве о получении неправомерной выгоды за "нужные" голосования. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро.

НАБУ объявило о подозрении участникам организованной преступной группы, которая действовала в парламенте и обеспечивала получение неправомерной выгоды депутатами за "нужное" голосование.

По версии следствия, группа имела иерархическую структуру и четкое распределение ролей. В ее состав входили действующие депутаты и чиновники аппарата ВРУ. Деятельность группы, по информации НАБУ, координировал один из парламентариев.

Для организации голосований участники группы присылали указания с номерами законопроектов в специально созданной группе в WhatsApp.

После голосований отдельным депутатам систематически передавали денежные средства.

В НАБУ уточнили, что подозреваемые – пять депутатов. Всем вручены ходатайства об избрании меры пресечения.

Нардепам инкриминируют принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом, совершенное группой

Специализированная антикоррупционная прокуратура уточнила, что подозрения были вручены 27 декабря. Там добавили, что группа, вероятно, действовала с 2021 года.

По данным САП, часть участников отвечала за контроль и координацию других участников, доводила до сведения информацию о проектах законов и постановлений, а также изменениях, которые нужно было поддержать, проголосовав "за", или, наоборот, отклонить, проголосовав "против". Кроме того, в круг вопросов, делегированных организатором группы, входили получение, распределение и передача депутатам неправомерной выгоды.

Другие участники группы должны были придерживаться дисциплины, неукоснительно поддерживать позицию по голосованию "за" или "против", присутствовать в сессионном зале в день голосования.

В САП добавили, что сумма неправомерной выгоды определялась "показателем эффективности голосований", которое зависело от количества поддержанных каждым конкретным депутатом проектов постановлений и законов, а также присутствия на пленарных заседаниях.

Размер взятки составлял от $2000 до $20 000. При этом по меньшей мере с сентября 2022 по ноябрь 2022 размер неправомерной выгоды составлял $2000, а по меньшей мере с августа 2025 года – уже $5000.

Распределение средств, как правило, осуществлялось каждый четверг в начале следующего месяца по итогам выполнения указаний организатора, предоставленных как лично, так и через других участников группы, за предыдущий месяц.

Правоохранители установили, что с ноября по декабрь 2025 года один из нардепов получил не менее $145 000 с обеспечением дальнейшего распределения средств среди других парламентариев.

27 декабря НАБУ заявило о разоблачении преступной группы, в состав которой входили действующие нардепы.

В тот же день Украинская правда писала, что подозрения якобы вручили четырем нардепам – Евгению Пивоварову, Игорю Негулевскому, Ольге Савченко и Юрию Киселю.

