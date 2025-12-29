Хабарі за голосування. НАБУ повідомило підозри п’яти нардепам

НАБУ (Ілюстративне фото: пресслужба бюро)

П’ять народних депутатів України отримали підозри у провадженні щодо отримання неправомірної вигоди за "потрібні" голосування. Про це повідомило Національне антикорупційне бюро.

НАБУ оголосило про підозру учасникам організованої злочинної групи, яка діяла у парламенті та забезпечувала отримання неправомірної вигоди депутатами за "потрібне" голосування.

За версією слідства, група мала ієрархічну структуру та чіткий розподіл ролей. До її складу входили чинні депутати та посадовці апарату ВРУ. Діяльність групи, за інформацією НАБУ, координував один із парламентарів.

Для організації голосувань учасники групи надсилали вказівки з номерами законопроєктів у спеціально створеній групі в WhatsApp.

Після голосувань окремим депутатам систематично передавали грошові кошти.

В НАБУ уточнили, що підозрювані – п’ять депутатів. Усім вручені клопотання про обрання запобіжних заходів.

Нардепам інкримінують прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинене групою.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура уточнила, що підозри були вручені 27 грудня. Там додали, що група, ймовірно, діяла з 2021 року.

За даними САП, частина учасників відповідала за контроль та координацію інших учасників, доводила до їхнього відома інформацію щодо проєктів законів та постанов, а також змін, які потрібно було підтримати, проголосувавши "за", або, навпаки, відхилити, проголосувавши "проти". Крім того, до кола питань, делегованих організатором групи, входили одержання, розподіл та передання депутатам неправомірної вигоди.

Інші учасники групи мали дотримуватись дисципліни, неухильно підтримувати позицію щодо голосування "за" або "проти", бути присутніми в сесійній залі в день голосування.

В САП додали, що сума неправомірної вигоди визначалась "показником ефективності голосувань", який залежав від кількості підтриманих кожним конкретним депутатом проєктів постанов та законів, а також присутності на пленарних засіданнях.

Розмір хабаря становив від $2000 до $20 000. При цьому щонайменше з вересня 2022 року по листопад 2022 року розмір неправомірної вигоди складав $2000, а щонайменше із серпня 2025 року – вже $5000.

Розподіл коштів, як правило, здійснювався щочетверга на початку наступного місяця за підсумками виконання вказівок організатора, наданих як особисто, так і через інших учасників групи, за попередній місяць.

Правоохоронці встановили, що з листопада по грудень 2025 року один із нардепів отримав не менше ніж $145 000 із забезпеченням подальшого розподілу коштів серед інших парламентарів.

27 грудня НАБУ заявило про викриття злочинної групи, до складу якої входили чинні нардепи.

Того самого дня Українська правда писала, що підозри нібито вручили чотирьом нардепам – Євгену Пивоварову, Ігорю Негулевському, Ользі Савченко та Юрію Кісєлю.

Новина доповнюється...