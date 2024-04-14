WP: Активное использование дронов в Украине превратило "серую зону" в "зону смерти"

Об этом для Washington Post заявил командир взвода ударных БПЛА Code 9.2 ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко

Фото: Генштаб ВСУ

Активное использование беспилотников на фронте со стороны российских и украинских вооруженных сил превратило так называемую "серую зону" в "зону смерти". Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на украинских военных и Эндрю Коте – руководителя штаба американской компании BRINC Drones, присылающей беспилотники в Украину.

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Командир взвода ударных БпЛА Code 9.2 отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Александр Настенко заявил, что бойцы, которые решаются двигаться ночью под "взглядами" вражеских беспилотников, "гибнут моментально".

"Всплеск количества малых беспилотников в Украине превратил территорию с обеих сторон от нулевой линии — обычно известную как "серая зона" — в "зону смерти", - сказал он.

По словам военного, сначала относительно дешевые беспилотники сменили современную войну и дали украинским Силам обороны преимущество на поле боя. Впрочем, впоследствии Россия начала массово производить собственные БПЛА.

"То, что мы сейчас наблюдаем, - это блицкриг беспилотной войны", - сказал Коте.

По его мнению, дроны на передовой в российско-украинской войне также изменяют ситуацию, как и танки во время Первой мировой.

18 февраля 2024 года вице-премьер Михаил Федоров сообщил, что Украина провела успешные испытания дальнобойных дронов-камикадзе вроде российских "Ланцетов".

25 февраля Федоров заявил, что в 2024 году Украина достигнет цели производства миллиона дронов. По его словам, 90% беспилотников, которые сейчас Украина использует на поле боя – украинского производства.

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