WP: Активне використання дронів на фронті в Україні перетворило "сіру зону" на "зону смерті"

Про це для Washington Post заявив командир взводу ударних БпЛА Code 9.2 ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка

Фото: Генштаб ЗСУ

Активне використання безпілотників на фронті з боку російських та українських Збройних Сил перетворило так звану "сіру зону" на "зону смерті". Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на українських військових та Ендрю Коте - керівника штабу американської компанії BRINC Drones, яка надсилає безпілотники в Україну.

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Командир взводу ударних БпЛА Code 9.2 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Олександр Настенко заявив, що ті бійці, які наважуються рухатися вночі під "поглядами" ворожих безпілотників, "гинуть моментально".

"Сплеск кількості малих безпілотників в Україні перетворив територію по обидва боки від нульової лінії — зазвичай відому як "сіра зона" — на "зону смерті", - сказав він.

За словами військового, спочатку відносно дешеві безпілотники змінили сучасну війну та дали українським Силам оборони перевагу на полі бою. Втім, згодом Росія почала масово виробляти власні БпЛА.

"Те, що ми зараз спостерігаємо, — це бліцкриг безпілотної війни", - сказав Коте.

На його думку, дрони на передовій в російсько-українській війні так само змінюють ситуацію, як і танки під час Першої світової.

18 лютого 2024 року віцепрем'єр Михайло Федоров повідомив, що Україна провела успішні випробування далекобійних дронів-камікадзе на кшталт російських "Ланцетів".

25 лютого Федоров заявив, що у 2024 році Україна досягне цілі виробництва мільйона дронів. За його словами, 90% безпілотників, які нині Україна використовує на полі бою – українського виробництва.

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