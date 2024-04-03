WSJ: Макрон пытался убедить Байдена и Шольца ужесточить стратегию по отношению к России

Американские и немецкие лидеры отказались от идеи. По их мнению, это привело бы к эскалации

Джо Байден и Эмманюэль Макрон (Фото: ЕРА)

В феврале президент Франции Эмманюэль Макрон пытался убедить американского лидера Джо Байдена и немецкого канцлера Олафа Шольца изменить стратегию Запада в вопросах поддержки Украины в ее войне против России. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных должностных лиц, знакомых с вопросом.

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Макрон предлагал прекратить транслировать границы западного вмешательства — так называемые красные линии Запада — и заставить Кремль догадываться, о чем он заявил в телефонных разговорах с лидерами США и Германии.

По данным источников газеты, это произошло в преддверии встречи западных лидеров в Париже.

В свою очередь Байден подверг сомнению необходимость изменения стратегии, на фоне опасений, что это может привести к эскалации, отметили анонимные чиновники.

Шольц также выступил против этой идеи, заявив, что она якобы рискует разделить союзников и сделать страны НАТО стороной конфликта.

С конца февраля 2024 года президент Франции неожиданно начал говорить, что не исключает возможности применения иностранных войск в Украине. 14 марта он сказал, что только Россия будет виновата, если Франция таки решит направить солдат в Украину.

Позже он объяснил, что его слова должны придать Европе новый импульс для ускорения помощи Украине.

Президент Владимир Зеленский предполагает, что изменения в риторике Макрона связаны с осознанием лжи диктатора Владимира Путина.

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