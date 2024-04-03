WSJ: Макрон намагався переконати Байдена та Шольца посилити стратегію щодо Росії. Не вийшло

Американський та німецький лідери відмовилися від ідеї. На їхню думку, це призвело б до ескалації

Джо Байден та Емманюель Макрон (Фото: ЕРА)

У лютому президент Франції Емманюель Макрон намагався переконати американського лідера Джо Байдена та німецького канцлера Олафа Шольца змінити стратегію Заходу щодо підтримки України у її війні проти Росії. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на неназваних посадовців, знайомих з питанням.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Макрон пропонував припинити транслювати межі західного втручання — так звані червоні лінії Заходу — і натомість змусити Кремль здогадуватися, про що він заявив у телефонних розмовах з лідерами США та Німеччини.

За даними джерел газети, це сталося напередодні зустрічі західних лідерів у Парижі.

Своєю чергою Байден поставив під сумнів необхідність зміни стратегії, на тлі побоювань, що це може призвести до ескалації, зазначили анонімні посадовці.

Шольц також виступив проти цієї ідеї, заявивши, що вона нібито ризикує розділити союзників і зробити країни НАТО стороною конфлікту.

З кінця лютого 2024 року президент Франції несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. 14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція таки вирішить спрямувати солдатів в Україну.

Пізніше він пояснив, що його слова мають дати Європі новий імпульс для прискорення допомоги Україні.

Президент Володимир Зеленський припускає, що зміни в риториці Макрона пов'язані з усвідомленням брехні диктатора Володимира Путіна.

Читайте також: Посол Франції: Є країни, яких зацікавила ідея відправлення військ в Україну. Обговорюємо