WP пишет, что Зеленская отказалась посетить послание Байдена из-за Навальной. ОП: График
Американская газета The Washington Post со ссылкой на собеседников в Вашингтоне написала, что первая леди Елена Зеленская отказалась посетить выступление президента США Джо Байдена в Конгрессе 7 марта якобы из-за приглашения туда вдовы российского диссидента Алексея Навального Юлии. Представитель Зеленской Татьяна Гайдученко в комментарии LIGA.net заявила, что это вызвано графиком.
Издание пишет, что Белый дом хотел посадить первую леди США Джилл Байден рядом с Зеленской и Навальной, чтобы это стало "мощным фоном для выступления Байдена на заседании Конгресса".
Отмечается, что потенциальное присутствие Навальной "вызвало дискомфорт" Украины.
"Хотя ее покойного мужа широко называют иконой борьбы с коррупцией, который рисковал своей жизнью, выступая против Путина, наследие Навального в Украине омрачено прошлыми заявлениями о том, что Крым, который Путин аннексировал в 2014 году, принадлежал России", — сказано в материале.
Также WP предполагает, что еще одной возможной причиной отказа Зеленской стало нежелание Киева портить отношения с республиканцами, которые сегодня блокируют продолжение помощи Украине, а ее присутствие могло бы выглядеть как "слишком тесная связь с Байденом".
По словам Гайдученко, посольство Украины в США действительно получало приглашение для Зеленской на выступление Байдена в Конгрессе, однако из-за планов графика, который предусматривает визит в Киев к детям из детского дома, она не сможет принять участие в событии.
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