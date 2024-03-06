WP пишет, что Зеленская отказалась посетить послание Байдена из-за Навальной. ОП: График

У Зеленской подтвердили, что приглашение действительно поступало, но первая леди не смогла его принять из-за графика

Елена Зеленская и Джо Байден (Фото: EPA/BONNIE CASH)

Американская газета The Washington Post со ссылкой на собеседников в Вашингтоне написала, что первая леди Елена Зеленская отказалась посетить выступление президента США Джо Байдена в Конгрессе 7 марта якобы из-за приглашения туда вдовы российского диссидента Алексея Навального Юлии. Представитель Зеленской Татьяна Гайдученко в комментарии LIGA.net заявила, что это вызвано графиком.

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Издание пишет, что Белый дом хотел посадить первую леди США Джилл Байден рядом с Зеленской и Навальной, чтобы это стало "мощным фоном для выступления Байдена на заседании Конгресса".

Отмечается, что потенциальное присутствие Навальной "вызвало дискомфорт" Украины.

"Хотя ее покойного мужа широко называют иконой борьбы с коррупцией, который рисковал своей жизнью, выступая против Путина, наследие Навального в Украине омрачено прошлыми заявлениями о том, что Крым, который Путин аннексировал в 2014 году, принадлежал России", — сказано в материале.

Также WP предполагает, что еще одной возможной причиной отказа Зеленской стало нежелание Киева портить отношения с республиканцами, которые сегодня блокируют продолжение помощи Украине, а ее присутствие могло бы выглядеть как "слишком тесная связь с Байденом".

По словам Гайдученко, посольство Украины в США действительно получало приглашение для Зеленской на выступление Байдена в Конгрессе, однако из-за планов графика, который предусматривает визит в Киев к детям из детского дома, она не сможет принять участие в событии.

14 февраля 2024 года президент США Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины.

Задержка в военной помощи Украине со стороны США может привести к тому, что государства Европы увеличат объемы военной поддержки за счет закупки американского вооружения.

26 февраля президент Зеленский заявил, что Джонсон обещал ему, что сделает "все возможное" для предоставления помощи Украине.

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