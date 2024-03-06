WP пише, що Зеленська відмовилася відвідати виступ Байдена через Навальну. ОП: В неї графік

Зеленська підтвердила, що запрошення дійсно надходило, але перша леді не змогла його прийняти через графік

Олена Зеленська та Джо Байден (Фото: EPA/BONNIE CASH)

Американська газета The Washington Post із посиланням на співрозмовників у Вашингтоні написала, що перша леді Олена Зеленська відмовилася відвідати виступ президента США Джо Байдена в Конгресі 7 березня нібито через запрошення туди вдови російського дисидента Олексія Навального Юлії. Представниця Зеленської Тетяна Гайдученко у коментарі LIGA.net заявила, що це викликано графіком.

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Видання пише, що Білий дім хотів посадити першу леді США Джилл Байден поряд із Зеленською та Навальною, щоб це стало "потужним тлом для виступу Байдена на засіданні Конгресу".

Зазначається, що потенційна присутність Навальної "викликала дискомфорт" України.

"Хоча її покійного чоловіка широко називають іконою боротьби з корупцією, який ризикував своїм життям, виступаючи проти Путіна, спадщина Навального в Україні затьмарена минулими заявами про те, що Крим, який Путін анексував у 2014 році, належав Росії", – сказано в матеріалі.

Також WP припускає, що ще однією можливою причиною відмови Зеленської стало небажання Києва псувати відносини з республіканцями, які сьогодні блокують продовження допомоги Україні, а її присутність могла б виглядати як "надто тісний зв'язок із Байденом".

За словами Гайдученко, посольство України в США дійсно отримувало запрошення для Зеленської на виступ Байдена в Конгресі, проте через плани графіку, який передбачає візит до Києва до дітей з дитячого будинку, вона не зможе взяти участь у події.

14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України.

Затримка у військовій допомозі Україні з боку США може призвести до того, що держави Європи збільшать обсяги військової підтримки завдяки закупівлі американського озброєння.

26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому, що зробить "все можливе" для надання допомоги Україні.

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