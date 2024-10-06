WP: Союзники на "Рамштайне" предложат более конкретные шаги по вступлению Украины в НАТО
На встрече союзников в формате "Рамштайн", где президент Владимир Зеленский планирует представить План победы, ожидаются новые шаги в поддержке Украины, в частности, относительно ее североатлантической интеграции. Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на украинских и западных официальных лиц.
Неназванный западный дипломат отметил, что страны НАТО рассматривают варианты более конкретной поддержки Украины на пути к будущему членству в альянсе. Хотя эти предложения могут не полностью удовлетворить срочные нужды Киева, они все равно будут важным сигналом для страны, пишут журналисты.
В то же время украинские чиновники обеспокоены тем, что приближение президентских выборов в США может поставить под угрозу продление военной помощи. Зеленский и его команда стремятся убедить американского лидера Джо Байдена поддержать План победы, который мог бы войти в историю как часть его политического наследия.
В то же время, Белый дом осторожно подходит к принятию решений, которые могут повлиять на предвыборную кампанию демократов, отмечает WP.
- 28 сентября 2024 года госсекретарь Блинкен сообщил, что США "тщательно изучают" План победы Зеленского, при необходимости рассматривая "дополнительные опции", чтобы помочь Украине победить.
- Госдеп США заявил, что в Плане победы есть "ряд продуктивных шагов".
- 12 октября состоится очередной Рамштайн, на котором Зеленский представит План победы и обсудит с союзниками "реальные шаги" для завершения войны. Документ также представят украинцам, но без некоторых "секретных положений".