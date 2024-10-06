WP: Союзники на "Рамштайне" предложат более конкретные шаги по вступлению Украины в НАТО

Зеленский и его команда стремятся убедить Байдена поддержать План победы, который мог бы войти в историю как часть его политического наследия

Владимир Зеленский на предварительном заседании Рамштайна (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

На встрече союзников в формате "Рамштайн", где президент Владимир Зеленский планирует представить План победы, ожидаются новые шаги в поддержке Украины, в частности, относительно ее североатлантической интеграции. Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на украинских и западных официальных лиц.

Неназванный западный дипломат отметил, что страны НАТО рассматривают варианты более конкретной поддержки Украины на пути к будущему членству в альянсе. Хотя эти предложения могут не полностью удовлетворить срочные нужды Киева, они все равно будут важным сигналом для страны, пишут журналисты.

В то же время украинские чиновники обеспокоены тем, что приближение президентских выборов в США может поставить под угрозу продление военной помощи. Зеленский и его команда стремятся убедить американского лидера Джо Байдена поддержать План победы, который мог бы войти в историю как часть его политического наследия.

В то же время, Белый дом осторожно подходит к принятию решений, которые могут повлиять на предвыборную кампанию демократов, отмечает WP.