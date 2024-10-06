WP: Союзники на "Рамштайні" запропонують конкретніші кроки щодо вступу України до НАТО
Володимир Зеленський на попередньому засіданні Рамштайн (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

На зустрічі союзників у форматі "Рамштайн", де президент Володимир Зеленський планує представити План перемоги, очікуються нові кроки у підтримці України, зокрема щодо її північноатлантичної інтеграції. Про це пише американська газета The Washington Post з посиланням на українських та західних офіційних осіб.

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Неназваний західний дипломат зазначив, що країни НАТО розглядають варіанти більш конкретної підтримки України на шляху до майбутнього членства в альянсі. Хоча ці пропозиції можуть не повністю задовольнити нагальні потреби Києва, вони все одно будуть важливим сигналом для країни, пишуть журналісти.

Водночас українські чиновники занепокоєні, що наближення президентських виборів у США може поставити під загрозу продовження військової допомоги. Зеленський і його команда прагнуть переконати американського лідера Джо Байдена підтримати План перемоги, який міг би увійти в історію як частина його політичної спадщини.

Водночас Білий дім обережно підходить до прийняття рішень, що можуть вплинути на передвиборчу кампанію демократів, зазначає WP.

  • 28 вересня 2024 року держсекретар Блінкен повідомив, що США "ретельно вивчають" План перемоги Зеленського, за потреби розглядаючи "додаткові опції", щоб допомогти Україні перемогти.
  • Держдеп США заявив, що у Плані перемоги є "низка продуктивних кроків".
  • 12 жовтня відбудеться черговий Рамштайн, на якому Зеленський презентує План перемоги й обговорить з союзниками "реальні кроки" для завершення війни. Документ також представлять українцям, але без деяких "секретних положень".
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