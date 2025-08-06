WP: Трамп проведет в Белом доме встречу лидеров Армении и Азербайджана

Белый дом (Фото: Flickr)

Президент США Дональд Трамп 8 августа будет принимать в Белом доме лидеров Армении и Азербайджана, пытаясь заключить мирное соглашение между двумя странами. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников в Белом доме.

Ожидается, что президент Азербайджана Ильгам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся с Трампом.

Читайте также На Кавказе продолжился распад СССР: Азербайджан и Армения вышли из тени Москвы

Один из этих чиновников, с которым говорила WP, заявил, что, возможно, уже 8 августа во время встречи с Трампом Армения и Азербайджан объявят о мирном соглашении. Эти планы еще не объявляли публично.

Справка Война между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах – конфликт, который в конце 1980-х годов начался из-за этнических и территориальных претензий между странами. После первой Карабахской войны (1988-1994) Нагорный Карабах под контролем армянских сил объявил о независимости, которую не признало международное сообщество. В 2020 году Азербайджан восстановил контроль над большинством этих территорий, а в 2023 году завершил операцию по взятию Нагорного Карабаха, что повлекло массовый выезд армян из региона. Война между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах – конфликт, который в конце 1980-х годов начался из-за этнических и территориальных претензий между странами. После первой Карабахской войны (1988-1994) Нагорный Карабах под контролем армянских сил объявил о независимости, которую не признало международное сообщество. В 2020 году Азербайджан восстановил контроль над большинством этих территорий, а в 2023 году завершил операцию по взятию Нагорного Карабаха, что повлекло массовый выезд армян из региона.