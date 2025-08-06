WP: Трамп проведет в Белом доме встречу лидеров Армении и Азербайджана
Президент США Дональд Трамп 8 августа будет принимать в Белом доме лидеров Армении и Азербайджана, пытаясь заключить мирное соглашение между двумя странами. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников в Белом доме.
Ожидается, что президент Азербайджана Ильгам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся с Трампом.
Один из этих чиновников, с которым говорила WP, заявил, что, возможно, уже 8 августа во время встречи с Трампом Армения и Азербайджан объявят о мирном соглашении. Эти планы еще не объявляли публично.
СправкаВойна между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах – конфликт, который в конце 1980-х годов начался из-за этнических и территориальных претензий между странами. После первой Карабахской войны (1988-1994) Нагорный Карабах под контролем армянских сил объявил о независимости, которую не признало международное сообщество. В 2020 году Азербайджан восстановил контроль над большинством этих территорий, а в 2023 году завершил операцию по взятию Нагорного Карабаха, что повлекло массовый выезд армян из региона.
- 13 марта сообщалось, что Азербайджан и Армения завершили переговоры по согласованию текста мирного соглашения между странами. Обе стороны подтвердили это, но не подписали документ.
- 10 июля лидеры обеих стран провели еще одни мирные переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах, однако тогда соглашения также не подписали.
- Переговоры между Азербайджаном и Арменией состоялись на фоне ухудшения отношений обеих стран с Россией, которая в прошлом была "посредником" в их конфликте.
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