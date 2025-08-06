WP: Трамп проведе у Білому домі зустріч лідерів Вірменії та Азербайджану

Білий дім (Фото: Flickr)

Президент США Дональд Трамп 8 серпня прийматиме у Білому домі лідерів Вірменії та Азербайджану, намагаючись укласти мирну угоду між двома країнами. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на двох високопосадовців у Білому домі.

Очікується, що президент Азербайджану Ільгам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зустрінуться з Трампом.

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Один із цих посадовців, з яким говорила WP, заявив, що, можливо, вже 8 серпня під час зустрічі з Трампом Вірменія й Азербайджан оголосять про мирну угоду. Ці плани ще не оголошували публічно.

Довідка Війна між Вірменією та Азербайджаном за Нагірний Карабах – конфлікт, який наприкінці 1980-х років розпочався через етнічні та територіальні претензії між країнами. Після першої Карабаської війни (1988-1994) Нагірний Карабах під контролем вірменських сил оголосив про незалежність, яку не визнала міжнародна спільнота. У 2020 році Азербайджан відновив контроль над більшістю цих територій, а у 2023 році завершив операцію зі взяття Нагірного Карабаху, що спричинило масовий виїзд вірмен із регіону. Війна між Вірменією та Азербайджаном за Нагірний Карабах – конфлікт, який наприкінці 1980-х років розпочався через етнічні та територіальні претензії між країнами. Після першої Карабаської війни (1988-1994) Нагірний Карабах під контролем вірменських сил оголосив про незалежність, яку не визнала міжнародна спільнота. У 2020 році Азербайджан відновив контроль над більшістю цих територій, а у 2023 році завершив операцію зі взяття Нагірного Карабаху, що спричинило масовий виїзд вірмен із регіону.