WP: Трамп проведе у Білому домі зустріч лідерів Вірменії та Азербайджану
Президент США Дональд Трамп 8 серпня прийматиме у Білому домі лідерів Вірменії та Азербайджану, намагаючись укласти мирну угоду між двома країнами. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на двох високопосадовців у Білому домі.
Очікується, що президент Азербайджану Ільгам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зустрінуться з Трампом.
Один із цих посадовців, з яким говорила WP, заявив, що, можливо, вже 8 серпня під час зустрічі з Трампом Вірменія й Азербайджан оголосять про мирну угоду. Ці плани ще не оголошували публічно.
ДовідкаВійна між Вірменією та Азербайджаном за Нагірний Карабах – конфлікт, який наприкінці 1980-х років розпочався через етнічні та територіальні претензії між країнами. Після першої Карабаської війни (1988-1994) Нагірний Карабах під контролем вірменських сил оголосив про незалежність, яку не визнала міжнародна спільнота. У 2020 році Азербайджан відновив контроль над більшістю цих територій, а у 2023 році завершив операцію зі взяття Нагірного Карабаху, що спричинило масовий виїзд вірмен із регіону.
- 13 березня повідомлялося, що Азербайджан та Вірменія завершили переговори щодо узгодження тексту мирної угоди між країнами. Обидві сторони підтвердили це, але не підписали документ.
- 10 липня лідери обох країн провели ще одні мирні переговори в Об’єднаних Арабських Еміратах, однак тоді угоди також не підписали.
- Переговори між Азербайджаном та Вірменією відбулися на тлі погіршення відносин обох країн із Росією, яка в минулому була "посередником" у їхньому конфлікті.
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