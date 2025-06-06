WP: Украина готовит новые спецоперации против России подобные "Паутине"
Украинские спецслужбы уже готовят другие сложные операции на территории России. Об этом сообщил обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на собеседников в разведке.
По словам журналиста, обе стороны давно "хотели выйти из тупика войны на истощение", и спецоперация "Паутина" была смелой попыткой Украины "перезагрузить стол переговоров".
"Служба безопасности Украины и Главное управление разведки, две украинские разведывательные службы, более трех лет работают над воплощением девиза украинских спецподразделений: "Я иду за тобой". Они проводили операции по переносу войны на территорию России, а также за границу против ее сил и партнеров по всему миру", – пишет WP.
Целью было нанести удар в неожиданных местах коварными методами и заставить Россию "кровоточить далеко за пределами линии фронта в Украине", отмечает журналист.
По словам его собеседников в разведке, глава службы Василий Малюк информировал об операции президента Владимира Зеленского, но не других высокопоставленных членов его администрации. Кроме того, об этом не знал даже ключевой заместитель Малюка.
- 1 июня 2025 года СБУ провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России и 41 самолет на них. Это 34% всех российских стратегических носителей крылатых ракет, ориентировочная стоимость которых составляет $7 млрд.
- Это была самая дальнобойная операция Украины, а "офис" был непосредственно рядом с управлением ФСБ в одной из российских областей.