WP: Украина готовит новые спецоперации против России подобные "Паутине"

Подготовка спецоперации "Паутина" (Фото: СБУ)

Украинские спецслужбы уже готовят другие сложные операции на территории России. Об этом сообщил обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на собеседников в разведке.

По словам журналиста, обе стороны давно "хотели выйти из тупика войны на истощение", и спецоперация "Паутина" была смелой попыткой Украины "перезагрузить стол переговоров".

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"Служба безопасности Украины и Главное управление разведки, две украинские разведывательные службы, более трех лет работают над воплощением девиза украинских спецподразделений: "Я иду за тобой". Они проводили операции по переносу войны на территорию России, а также за границу против ее сил и партнеров по всему миру", – пишет WP.

Целью было нанести удар в неожиданных местах коварными методами и заставить Россию "кровоточить далеко за пределами линии фронта в Украине", отмечает журналист.

По словам его собеседников в разведке, глава службы Василий Малюк информировал об операции президента Владимира Зеленского, но не других высокопоставленных членов его администрации. Кроме того, об этом не знал даже ключевой заместитель Малюка.