WP: Україна готує нові спецоперації проти Росії на зразок "Павутини"
Українські спецслужби вже готують інші складні операції по території Росії. Про це повідомив оглядач The Washington Post Девід Ігнатіус з посиланням на співрозмовників в розвідці.
За словами журналіста, обидві сторони давно "хотіли вийти з глухого кута війни на виснаження", і спецоперація "Павутина" була сміливою спробою України "перезавантажити стіл переговорів".
"Служба безпеки України та Головне управління розвідки, дві українські розвідувальні служби, понад три роки працюють над виконанням девізу українських спецпідрозділів: "Я йду за тобою". Вони проводили операції з перенесення війни на територію Росії, а також за кордон проти її сил та партнерів по всьому світу", – пише WP.
Метою було завдати удару в несподіваних місцях підступними методами та змусити Росію "кровоточити далеко за межами лінії фронту в Україні", зазначає журналіст.
За словами його співрозмовників у розвідці, глава служби Василь Малюк інформував про операцію президента Володимира Зеленського, але не інших високопоставлених членів його адміністрації. Крім того, про це не знав навіть ключовий заступник Малюка.
- 1 червня 2025 року СБУ провела спецоперацію "Павутина", вразивши чотири стратегічні аеродроми Росії та 41 літак на них. Це 34% усіх російських стратегічних носіїв крилатих ракет, орієнтовна вартість яких становить $7 млрд.
- Це була найбільш далекобійна операція України, а "офіс" був безпосередньо поряд з управлінням ФСБ в одній із російських областей.