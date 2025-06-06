WP: Україна готує нові спецоперації проти Росії на зразок "Павутини"

Підготовка спецоперації "Павутина" (Фото: СБУ)

Українські спецслужби вже готують інші складні операції по території Росії. Про це повідомив оглядач The Washington Post Девід Ігнатіус з посиланням на співрозмовників в розвідці.

За словами журналіста, обидві сторони давно "хотіли вийти з глухого кута війни на виснаження", і спецоперація "Павутина" була сміливою спробою України "перезавантажити стіл переговорів".

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"Служба безпеки України та Головне управління розвідки, дві українські розвідувальні служби, понад три роки працюють над виконанням девізу українських спецпідрозділів: "Я йду за тобою". Вони проводили операції з перенесення війни на територію Росії, а також за кордон проти її сил та партнерів по всьому світу", – пише WP.

Метою було завдати удару в несподіваних місцях підступними методами та змусити Росію "кровоточити далеко за межами лінії фронту в Україні", зазначає журналіст.

За словами його співрозмовників у розвідці, глава служби Василь Малюк інформував про операцію президента Володимира Зеленського, але не інших високопоставлених членів його адміністрації. Крім того, про це не знав навіть ключовий заступник Малюка.