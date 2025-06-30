WSJ: Российская армия превосходит украинскую в районе Сум примерно в три раза

Российские военные (Фото: пропагандистские медиа)

Россия сосредоточила в районе Сум 50 000 солдат, и их численность примерно в три раза превышает численность украинских сил. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных.

Журналисты сообщают, что россияне пересекли границу и продвигаются к городу Сумы, находясь от него всего в 20 километрах.

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В начале этого месяца Украина направила элитные подразделения Главного управления разведки, чтобы помочь стабилизировать ситуацию. С тех пор российское наступление в Сумах было в значительной степени остановлено, и Украина отвоевала часть территорий.

"Сейчас мы ищем способы проводить собственные атаки и отбрасывать врага", – сказал Тимур, командир подразделения специального назначения "Тимура", подразделения ГУР, которое воюет в регионе уже несколько недель.

Однако это непростая задача для украинских войск, которые уступают в численности почти повсюду на фронте, пишет издание.

"Их численность представляет собой большую проблему для нас, хотя и недостаточную, чтобы разгромить нас. Враг теряет от 300 до 400 человек ежедневно по всему региону. Но они могут справиться с таким уровнем потерь… Они продолжают привлекать резервы", – рассказал Каппа, командир подразделения "Химера" из состава спецподразделения "Тимура".

Как пишет WSJ, солдаты в этом районе говорят, что удержание Сумской области обходится слишком дорогой ценой в плане человеческих жертв.

"В течение полугода, пока Украина удерживала территорию в Курской области России, солдаты, воевавшие там, полагали, что военные будут готовить прочные оборонительные позиции на украинской стороне границы. Вместо этого они обнаружили устаревшие окопы, не защищенные от дронов. В некоторых случаях солдаты теперь копают окопы на своих позициях под обстрелом дронов", – пишет издание.

Бойцы также жаловались на то, что районы, по которым сейчас продвигаются россияне, не были заминированы.

"Будто они готовились к танковым колоннам, а не к поле боя, где десятки дронов наносят удары каждый день. Каждый день, когда позиция не готова, – это день, когда кто-то может не вернуться", – сказал Кирилл, один из командиров пехоты, который воевал в Курской области, а сейчас воюет в Сумской области.

26 июня главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский подтвердил, что на Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны повторно сковали около 50 000 личного состава Вооруженных сил России, в том числе элитные бригады десантников и морской пехоты.