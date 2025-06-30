WSJ: Російська армія перевищує українську в районі Сум приблизно втричі

За словами українських військових, Росія і далі залучає резерви на Сумському напрямку попри значні втрати

Російські військові (Фото: пропагандистські медіа)

Росія зосередила в районі Сум 50 000 солдатів, і вони перевищують українські сили чисельністю приблизно втричі. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на українських військових.

Журналісти зазначають, росіяни перетнули кордон і просуваються до міста Суми, перебуваючи від нього всього за 20 кілометрів.

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На початку цього місяця Україна спрямувала елітні підрозділи з управління військової розвідки, щоб допомогти стабілізувати ситуацію. Відтоді російський наступ у Сумах було значною мірою зупинено, і Україна відвоювала частину територій.

"Зараз ми шукаємо способи проводити власні атаки та відкидати ворога", – сказав Тимур, командир підрозділу спецпризначення "Тимура", підрозділу ГУР, який воює в регіоні вже кілька тижнів.

Проте це нелегке завдання для українських військ, які поступаються чисельністю майже скрізь на фронті, пише видання.

"Їхня кількість – велика проблема для нас, хоча й недостатня, щоб нас розгромити. Ворог втрачає від 300 до 400 людей щодня по всьому регіону. Але вони можуть впоратися з таким рівнем втрат… Вони продовжують залучати резерви", – розповів Каппа, командир підрозділу "Хімера" зі складу спецпідрозділу "Тимура".

Як пише WSJ, солдати в цьому районі кажуть, що утримання Сумської області обходиться більшими людськими жертвами, ніж необхідно.

"Протягом пів року, поки Україна утримувала територію в Курській області Росії, солдати, які воювали там, вважали, що військові готуватимуть міцні оборонні позиції на українському боці кордону. Замість цього, вони виявили застарілі окопи, не захищені від дронів. У деяких випадках солдати тепер риють окопи на своїх позиціях під обстрілом дронів", – пише видання.

Бійці також скаржилися, що райони, якими зараз просуваються росіяни, не були заміновані.

"Начебто вони готувалися до танкових колон, а не до поля бою, де щодня завдають ударів десятки дронів. Кожен день, коли позиція не готова, – це день, коли хтось може не повернутися", – сказав Кирило, один із командирів піхоти, який воював на Курщині, а зараз воює на Сумщині.

26 червня головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський підтвердив, що на Північно-Слобожанському та Курському напрямках Сили оборони повторно скували близько 50 000 особового складу Збройних сил Росії, зокрема елітні бригади десантників і морської піхоти.