WSJ: США переориентируют подготовку пилотов ВСУ с опытных военных на курсантов

Истребитель F-16 (Фото: Sebastien Nogier/EPA)

Соединенные Штаты переориентируют свою подготовку украинских пилотов F-16 с опытных военнослужащих на молодых курсантов. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

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Издание пишет, что переориентация на младших бойцов вместо опытных летчиков может затянуть процесс подготовки пилотов на многие месяцы, а также продлит сроки получения Украиной полной эскадрильи самолетов западного производства.

Новое направление является результатом нехватки опытных украинских пилотов с необходимым знанием английского языка, которых можно было бы вывести с поля боя, заявили официальные лица США. Некоторые чиновники также утверждают, что в Вашингтоне считают, что младшие летчики будут более открытыми к западному обучению.

В материале говорится, что учебный курс недавно стал предметом дебатов, особенно после августовской катастрофы, в результате которой погиб один из лучших украинских пилотов Алексей Месь.