WSJ: США переориентируют подготовку пилотов ВСУ с опытных военных на курсантов
Соединенные Штаты переориентируют свою подготовку украинских пилотов F-16 с опытных военнослужащих на молодых курсантов. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.
Издание пишет, что переориентация на младших бойцов вместо опытных летчиков может затянуть процесс подготовки пилотов на многие месяцы, а также продлит сроки получения Украиной полной эскадрильи самолетов западного производства.
Новое направление является результатом нехватки опытных украинских пилотов с необходимым знанием английского языка, которых можно было бы вывести с поля боя, заявили официальные лица США. Некоторые чиновники также утверждают, что в Вашингтоне считают, что младшие летчики будут более открытыми к западному обучению.
В материале говорится, что учебный курс недавно стал предметом дебатов, особенно после августовской катастрофы, в результате которой погиб один из лучших украинских пилотов Алексей Месь.
- 24 мая стало известно, что первая группа боевых пилотов из Украины завершила обучение на истребителях F-16, проходившее в США.
- 12 июля Канада выделила $285 млн на подготовку украинских военных пилотов и техническое обслуживание западных истребителей F-16.
- 26 сентября Байден поручил Пентагону расширить программу подготовки украинских пилотов на F-16 – в 2025 году дополнительно планируют обучить еще 18 пилотов.