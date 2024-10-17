WSJ: США переорієнтовують підготовку пілотів ЗСУ з досвідчених військових на курсантів
Сполучені Штати переорієнтовують свою підготовку українських пілотів F-16 з досвідчених військовослужбовців на молодих курсантів. Про це повідомило видання The Wall Street Journal із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних в цьому питанні.
Видання пише, що переорієнтація на молодших бійців замість досвідчених льотчиків може затягнути процес підготовки пілотів на багато місяців, а також продовжить терміни отримання Україною повної ескадрильї літаків західного виробництва.
Новий напрямок є результатом нестачі досвідчених українських пілотів із необхідним знанням англійської мови, яких можна було б вивести з поля бою, заявили офіційні особи США. Деякі посадовці також стверджують, що у Вашингтоні вважають, що молодші льотчики будуть більш відкритими до західного навчання.
У матеріалі йдеться, що навчальний курс нещодавно став предметом дебатів, особливо після серпневої катастрофи, в результаті якої загинув один із найкращих українських пілотів Олексій Месь.
- 24 травня стало відомо, що перша група бойових пілотів з України завершила навчання на винищувачах F-16, що проходило в США.
- 12 липня Канада виділила $285 млн на підготовку українських військових пілотів і технічне обслуговування західних винищувачів F-16.
- 26 вересня Байден доручив Пентагону розширити програму підготовки українських пілотів на F-16 – 2025 року додатково планують навчити ще 18 пілотів.