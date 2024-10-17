WSJ: США переорієнтовують підготовку пілотів ЗСУ з досвідчених військових на курсантів

Винищувач F-16 (Фото: Sebastien Nogier/EPA)

Сполучені Штати переорієнтовують свою підготовку українських пілотів F-16 з досвідчених військовослужбовців на молодих курсантів. Про це повідомило видання The Wall Street Journal із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних в цьому питанні.

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Видання пише, що переорієнтація на молодших бійців замість досвідчених льотчиків може затягнути процес підготовки пілотів на багато місяців, а також продовжить терміни отримання Україною повної ескадрильї літаків західного виробництва.

Новий напрямок є результатом нестачі досвідчених українських пілотів із необхідним знанням англійської мови, яких можна було б вивести з поля бою, заявили офіційні особи США. Деякі посадовці також стверджують, що у Вашингтоні вважають, що молодші льотчики будуть більш відкритими до західного навчання.

У матеріалі йдеться, що навчальний курс нещодавно став предметом дебатів, особливо після серпневої катастрофи, в результаті якої загинув один із найкращих українських пілотів Олексій Месь.