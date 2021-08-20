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"Я не Ванга". Зеленский не ждет от Меркель подарков после ее встречи с Путиным

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2021, 13:07
Владимир Зеленский и Ангела Меркель (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский не ждет, что канцлер Германии Ангела Меркель прилетит в Киев с подарками после встречи в Москве с лидером России Владимиром Путиным. Тема российско-немецких переговоров ему неизвестна, рассказал Зеленский в интервью журналистам нескольких изданий, которое опубликовало НВ.

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Зеленский сказал, что спокойно относится, когда люди куда-то летают, если это не влияет плохо на Украину. По его словам, он не знал, что Меркель поедет к Путину перед визитом в Киев.

Зеленский говорит, что "не Ванга" – и не знает, какие месседжи Меркель будет доносить Путину. По его предположению, они обсудят двусторонние отношения, вопросы по безопасности, следующую встречу нормандской четверки, которая должна состояться в Берлине.

Зеленский ожидает, что канцлер приедет в Киев с конкретным результатом, но без каких-то подарков.

"Пока мне повестку дня нашей с ней встречи никто не показывал. Я думаю, что никто эту повестку дня не будет, к сожалению, видеть до встречи ее с президентом России", – говорит президент.

При этом он предполагает, что у канцлера будет предложение по ситуации с российско-немецким газопроводом Северный поток-2 – например, гарантии по сохранению транзита газа через украинскую трубу после истечения контракта с Газпромом в 2024 году.

Читайте также: Зеленский наградит Меркель орденом – расписание визита канцлера в Киев

Марк Сировой
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Владимир Зеленский Ангела Меркель владимир путин северный поток-2
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