Янтарное дело: В Житомире открыли дело против правоохранителей

Нацполиция (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Прокуратура Житомирской области начала уголовное производство относительно возможного покрытия правоохранителями незаконной добычи янтаря в трех районах области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что дело открыто по статье УК о принятии предложения, обещании или получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение.

Сообщается, что материалы уголовного производства для проведения досудебного расследования переданы по подследственности в территориальное управление ГБР в Хмельницком.

В прокуратуре заявляют, что их действия стали реакцией на озвученную президентом Владимиром Зеленским информацию о причастности должностных лиц государственных и правоохранительных органов области к покрытию схем незаконной добычи янтаря на территории Олевского, Овручского и Коростенского районов, а также возможного получения ими от криминальных авторитетов неправомерной выгоды за беспрепятственное осуществление незаконной деятельности.

12 августа Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Житомирскую область, чтоб разобраться с "янтарной мафией".

В тот же день глава Нацполиции Сергей Князев ответил, почему полиция не может побороть янтарную мафию.

Тогда же президент представил нового главу Житомирской облгосадминистрации.

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