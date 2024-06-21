Япония ввела санкции против китайских компаний за поддержку войны России в Украине

Под ограничения также попали компании из Индии, Казахстана и Узбекистана, пишет Reuters

Флаг Японии (Иллюстративное фото: EPA)

Япония ввела торговые ограничения для китайских компаний в рамках нового раунда санкций против лиц и предприятий, поддерживающих войну России против Украины. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел Японии.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Новые санкции также относятся к компаниям из Индии, Казахстана и Узбекистана. В МИД страны отметили, что Япония впервые ввела ограничения против китайских компаний в связи с войной в Украине. В частности, речь идет о гонконгской Asia Pacific Links, поставляющей микрочипы для российских дронов, и китайской компании Yilufa Electronics Limited.

В материале Reuters говорится, что санкции Токио соответствуют ранее введенным другим странам, включая США, и запрещают компаниям из Японии вести бизнес с перечисленными в списке предприятиями.

22 мая глава Минобороны Британии заявил, что у американской и британской разведки есть доказательства того, что Китай готовит предоставление РФ летальной помощи для использования в войне против Украины.

В тот же день советник президента США по вопросам нацбезопасности Салливан сказал, что у Вашингтона нет информации о прямых поставках вооружения из Китая в Россию.

30 мая заместитель госсекретаря США Кэмпбелл обвинил руководство Китая в поддержке войны РФ против Украины и предупредил, что Пекин может столкнуться с последующими санкциями.

Читайте также: Китай пытался приобрести для России оборудование, которое глушит дроны – FT