США обвинили Китай в поддержке войны России против Украины и предупредили о санкциях

Кэмпбелл заявил, что действия Китая создали возможности для РФ не только на поле боя в Украине, но и позволили "бросить стратегический вызов Европе"

Курт Кэмпбелл (Фото: EPA)

США обвинили руководство Китая в поддержке войны России против Украины и предупредили, что Пекин может столкнуться с последующими санкциями в ответ со стороны стран НАТО. Об этом заявил заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл во время визита в Брюссель, цитирует издание Reuters.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Он отметил, что Пекин помогает Москве восстанавливать элементы вооружения, в частности ракеты большой дальности, артиллерию и беспилотники, а также повышает способность РФ вести наблюдение за передвижениями на поле боя. Кэмпбелл сказал, что проинформировал главный политический орган НАТО, Североатлантический совет, об обеспокоенности США.

"То, что мы видим в поставках из Китая в Россию, — это не единичный случай или пара мошеннических фирм, вовлеченных в поддержку России. Это длительные, комплексные усилия, поддерживаемые руководством Китая и призванные за кулисами оказать России всяческую поддержку", — подчеркнул заместитель госсекретаря.

Дипломат отметил, что действия Китая создали возможности для РФ не только на поле боя в Украине, но и позволили "бросить стратегический вызов Европе".

Кэмпбелл заявил, что в ответ на действия Китая Европа и США уже ввели санкции в определенных случаях, и добавил, что ожидает от союзников следующих шагов в этом направлении.

8 апреля 2024 года представитель МИД Китая сказала, что ее страна "не искала и не ищет" выгоды от войны в Украине, и призвала не вредить китайско-российским отношениям.

10 апреля США предупредили, что сочтут Китай ответственным, если России удастся добиться успехов в Украине на фоне углубления сотрудничества Москвы и Пекина.

В Китае отреагировали на слова об ответственности Пекина за успехи РФ в Украине, заявив, что КНР не будет воспринимать "критики или давление" из-за своих связей с Москвой.

22 мая министр обороны Британии Шэппс заявил, что у американской и британской разведок есть доказательства того, что Китай готовится передать России летальную помощь для использования в войне против Украины.

Салливан ответил, что США не располагают информацией о прямых поставках вооружения из Китая в Россию, однако Вашингтон уточнит эту информацию с британской стороной.

Читайте также: Столтенберг: Китай должен прекратить поддержку России, если хочет сближения с Западом