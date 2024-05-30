США звинуватили Китай у підтримці війни Росії проти України та попередили про санкції

Курт Кемпбелл заявив, що дії Китаю створили можливості для РФ не лише на полі бою в Україні, але й дозволили "кинути стратегічний виклик Європі"

Курт Кемпбелл (Фото: EPA)

США звинуватили керівництво Китаю в підтримці війни Росії проти України та попередили, що Пекін може зіткнутися з подальшими санкціями у відповідь з боку країн НАТО. Про це заявив заступник державного секретаря США Курт Кемпбелл під час візиту до Брюсселя, цитує видання Reuters.

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Він зазначив, що Пекін допомагає Москві відновлювати елементи її озброєння, включно з ракетами великої дальності, артилерією та безпілотниками, а також підвищує здатність РФ вести спостереження за пересуваннями на полі бою. Кемпбелл сказав, що проінформував головний політичний орган НАТО, Північноатлантичну раду, про занепокоєння США.

"Те, що ми бачимо в постачаннях із Китаю до Росії, – це не одиничний випадок чи пара шахрайських фірм, залучених у підтримку Росії. Це тривалі, комплексні зусилля, які підтримуються керівництвом Китаю і покликані за лаштунками надати Росії всіляку підтримку", – наголосив заступник держсекретаря.

Дипломат зазначив, що дії Китаю створили можливості для РФ не лише на полі бою в Україні, але й дозволили "кинути стратегічний виклик Європі".

Кемпбелл заявив, що у відповідь на дії Китаю Європа і США вже запровадили санкції в певних випадках, і додав, що очікує від союзників наступних кроків у цьому напрямі.

8 квітня 2024 року речниця МЗС Китаю сказала, що її країна "не шукала та не шукає" вигоди від війни в Україні, та закликала не шкодити китайсько-російським відносинам.

10 квітня США попередили, що вважатимуть Китай відповідальним, якщо Росії вдасться досягти успіхів в Україні на тлі поглиблення співпраці Москви та Пекіна.

У Китаї відреагували на слова щодо відповідальності Пекіна за успіхи РФ в Україні, заявивши, що КНР не сприйматиме "критики чи тиску" через свої зв'язки з Москвою.

22 травня міністр оборони Британії Шаппс заявив, що американська та британська розвідки мають докази того, що Китай готує надання Росії летальної допомоги для використання у війні проти України.

Салліван відповів, що США не мають інформації щодо прямих постачань озброєння з Китаю в Росію, однак Вашингтон уточнить цю інформацію з британською стороною.

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