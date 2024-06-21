Японія запровадила санкції проти китайських компаній за підтримку війни Росії в Україні

Під обмеження також потрапили компанії з Індії, Казахстану та Узбекистану, пише Reuters

Прапор Японії (Ілюстративне фото: EPA)

Японія ввела торговельні обмеження для китайських компаній в межах нового раунду санкцій проти осіб і підприємств, які підтримують війну Росії проти України. Про це повідомило видання Reuters з посиланням на Міністерство закордонних справ Японії.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Нові санкції також стосуються компаній з Індії, Казахстану та Узбекистану. У МЗС країни зазначили, що Японія вперше запровадила обмеження проти китайських компаній у зв’язку з війною в Україні. Зокрема, йдеться про гонконзьку Asia Pacific Links, яка постачає мікрочипи для російських дронів, та китайську компанію Yilufa Electronics Limited.

У матеріалі Reuters йдеться, що санкції Токіо відповідають раніше запровадженим іншими країнами, включно з США, й забороняють компаніям із Японії вести бізнес із переліченими у списку підприємствами.

22 травня глава Міноборони Британії заявив, що американська та британська розвідки мають докази того, що Китай готує надання РФ летальної допомоги для використання у війні проти України.

Того самого дня радник президента США з питань нацбезпеки Салліван сказав, що Вашингтон не має інформації щодо прямих постачань озброєння з Китаю до Росії.

30 травня заступник держсекретаря США Кемпбелл звинуватив керівництво Китаю в підтримці війни РФ проти України та попередив, що Пекін може стикнутися з подальшими санкціями.

Читайте також: Китай намагався придбати для Росії обладнання, яке глушить дрони – FT