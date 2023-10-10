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Японский депутат поехал в Москву и сказал, что уверен в победе России. Его отстранили

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2023, 12:33
Японский депутат поехал в Москву и сказал, что уверен в победе России. Его отстранили - Фото
Мунео Судзуки (Фото: ресурс оккупантов)

Японский оппозиционный депутат Мунео Судзуки поехал в Москву без согласования с политической силой и начал желать оккупантам победы в войне против Украины. Его отстранили. Об этом сообщило издание Kyodo.

Журналисты пишут, что старшие члены Японской партии инноваций приняли решение отстранить Судзуки на фоне призывов к строгим дисциплинарным мерам против него.

Депутат поехал в Россию и дал комментарий местным пропагандистам, где сказал, что он "на 100% уверен, что Россия выиграет войну против Украины". 

Отмечается, что все члены партии обязаны информировать руководство о любой официальной поездке за границу. 

Россияне писали, что Судзуки встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко — это был первый визит японского депутата в Россию после начала большой войны. 

Японское правительство рекомендует всем своим гражданам избегать поездок в РФ независимо от цели визита. 

  • 10 июня 2023 года заместитель министра обороны Владимир Гаврилов заявил, что Япония и Южная Корея все больше склоняются к поддержке Украины в войне против российских оккупантов.

Читайте также: Япония предоставит Украине систему обнаружения дронов

Дмитрий Гриниченко
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Россиявойнаяпонияпропагандадезинформация
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