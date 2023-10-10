Японський депутат поїхав до Москви і сказав, що впевнений у перемозі Росії. Його усунули

Японський опозиційний депутат Мунео Судзукі поїхав до Москви без погодження з політичною силою та почав бажати окупантам перемоги у війні проти України. Його усунули. Про це повідомляє видання Kyodo.

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Журналісти пишуть, що старші члени Японської партії інновацій вирішили усунути Судзукі на тлі закликів до суворих дисциплінарних заходів проти нього.

Депутат поїхав до Росії та дав коментар місцевим пропагандистам, де сказав, що він "на 100% упевнений, що Росія виграє війну проти України".

Зазначається, що всі члени партії зобов'язані інформувати керівництво про будь-яку офіційну поїздку за кордон.

Росіяни писали, що Судзукі зустрівся із заступником міністра закордонних справ РФ Андрієм Руденком – це був перший візит японського депутата до Росії після початку великої війни.

Японський уряд рекомендує всім своїм громадянам уникати поїздок до РФ незалежно від мети візиту.

10 червня 2023 року заступник міністра оборони Володимир Гаврилов заявив, що Японія та Південна Корея все більше схиляються до підтримки України у війні проти російських окупантів.

15 червня 2023 року повідомлялося, що Японія веде переговори про постачання артилерійських снарядів до США, щоб поповнити запаси, які допоможуть ЗСУ у контрнаступі.

Японія хоче зняти заборону експорту зброї. Серед причин – бажання допомогти Україні – Kyodo.

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