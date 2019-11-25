Яременко связал переговоры с Путиным с "особым статусом" Донбасса

Богдан Яременко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Мирный процесс имеет определенную временную логику, и потому на переговоры с РФ нужно идти именно сейчас. Так считает глава комитета Рады по международным делам Богдан Яременко, о чем нардеп сообщил у себя в Facebook.

В первую очередь "слуга народа" имеет ввиду запланированное принятие нового закона "об особом статусе" временно оккупированных районов Донбасса.

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"Срок его действия несколько раз продлевался, и в очередной раз это нужно сделать до 31 декабря. Если этого не сделать, то Россия (и не только) получит основания заявить, что Украина вышла из мирного процесса", - пишет он.

Еще раз продлить закон - подать сигнал, что ситуация с войной низкой интенсивности "без каких-либо шансов на урегулирование может продолжаться бесконечно долго". Замораживание конфликта, говорит депутат, обострит подавляющее большинство из тех проблем, которые породила оккупация.

Справка. Речь идет о законе об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. 16 сентября 2014 года Рада приняла его в закрытом режиме. Действие закона (полный текст) продлевали несколько раз - к нему так или иначе привязаны санкции Запада против РФ. Сейчас он формально действует до 31 декабря 2019-го. На деле закон якобы не вступит в силу до вывода из ОРДЛО российской гибридной армии и выполнения Москвой всего блока минских соглашений по вопросам безопасности. Будучи еще кандидатом в президенты, Владимир Зеленский говорил, что у ОРДЛО не должно быть особого статуса, как и амнистии у боевиков.

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