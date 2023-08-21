"Яркое отрицание реальности". В ГУР ответили на заявление России о "сверхзвуке" в Ростове

Реакция российских властей на взрывы в Ростове, которые произошли сегодня, 21 августа, является одним из примеров "яркого отрицания реальности". Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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Юсова попросили прокомментировать заявление губернатора Ростовской области о том, что "громкие звуки – это переход самолета на сверхзвук".

"Хорошо, конечно. А в Новгороде нет поврежденной стратегической авиации. Наверное, это все просто крупные голуби были и что-то сбросили на те "тушки". В Москве нет "хлопков" и по расписанию, наверное, работают их аэропорты, никаких изменений нет. Вообще все у них идет по плану. Чем больше таких ярких отрицаний реальности со стороны представителей режима, тем больше вероятность того, что все же начнутся какие-то вопросы и у рядовых жителей РФ. Потому что на черное "белое" говорить долго нельзя", – сказал представитель ГУР.

По его словам, Москва продолжает жить в параллельной реальности "русского мира", не признавая, что война РФ против Украины повлекла за собой ухудшение ситуации безопасности, инциденты, "хлопки", повреждение объектов стратегической авиации.

"Параллельная реальность – очень комфортная, но когда сталкивается с настоящей реальностью, бывает очень больно и опасно. В конце концов, работаем дальше и далее смотрим за развитием событий. Разумеется, это не последний прецедент", – добавил Юсов.

Утром 21 августа в Ростове-на-Дону прогремел мощный взрыв: местные жители сообщают, что у части домов "треснули стеклопакеты". Большинство пишет об одном взрыве, но часть людей утверждают, что было три.

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