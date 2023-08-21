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"Яскраве заперечення реальності". У ГУР відповіли на заяву Росії про "надзвук" у Ростові

Этот материал также доступен на русском
21.08.2023, 13:21
Андрій Юсов (Скриншот відео)

Реакція російської влади на вибухи в Ростові, які сталися сьогодні, 21 серпня, є одним з прикладів "яскравого заперечення реальності". Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у ефірі телемарафону.

Юсова попросили прокоментувати заяву губернатора Ростовської області, що "гучні звуки – це перехід літака на надзвук". 

"Добре, звичайно. А в Новгороді немає пошкодженої стратегічної авіації. Напевно, це все просто крупні голуби були і щось скинули на ті "тушки". В Москві немає "бавовни" і за розкладом, напевно, працюють їхні аеропорти, жодних змін немає. Взагалі все в них йде за планом. Чим більше таких яскравих заперечень реальності з боку представників режиму, тим більша ймовірність того, що все ж таки почнуться якісь питання і у пересічних жителів РФ. Тому що на чорне "біле" говорити довго неможна", – сказав представник ГУР.

За його словами, Москва продовжує жити в паралельній реальності "руського міра", не визнаючи, що війна РФ проти України спричинила погіршення безпекової ситуації, інциденти, "бавовну", пошкодження об'єктів стратегічної авіації.

"Паралельна реальність – дуже комфортна, але коли стикається зі справжньою реальністю, буває дуже боляче і небезпечно. Зрештою, працюємо далі і дивимось далі за розвитком подій. Зрозуміло, це не останній прецедент", – додав Юсов.

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Наталія Медведєва
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