Языковый омбудсмен призвала принять закон о запрете песен на русском языке

Олена Івановська (Фото: Кіно-коло)

Уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская считает, что общественный запрос на запрет публичного исполнения песен на русском языке требует законодательного урегулирования. Об этом сообщает пресс-служба языкового омбудсмена.

Ивановская подчеркнула, что на данный момент закон не запрещает использование других языков, в том числе русского, в песнях и других произведениях искусства во время публичных мероприятий.

"В то же время важно понимать, что правовая допустимость не означает культурной и общественной приемлемости. А общественная легитимность во время войны приобретает особое значение. Публичное исполнение русскоязычного репертуара сегодня вызывает категорическое неприятие у подавляющего большинства граждан – и это бесспорно", – заявила она.

Ивановская напомнила, что в ряде городов Украины, в частности в Киеве и Тернополе, в ответ на общественный запрос были приняты решения об ограничении публичного использования русскоязычного культурного продукта на местном уровне, однако никакие санкции не предусмотрены.

Она призвала урегулировать этот вопрос на законодательном уровне для всей страны.

"Украинское общество ясно демонстрирует свой моральный выбор – в пользу украинского языка как языка сопротивления, силы и будущего. Задача государства – создать для этого понятные, легитимные и эффективные правовые инструменты", – сказала Ивановская.