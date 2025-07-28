Мовна омбудсманка закликала ухвалити закон про заборону пісень російською

Олена Івановська (Фото: Кіно-коло)

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає, що суспільний запит на заборону публічного виконання російськомовних пісень потребує законодавчого врегулювання. Про це повідомляє пресслужба мовної омбудсманки.

Івановська наголосила, що наразі закон не забороняє використання інших мов, зокрема й російської, у піснях та інших художніх творах під час публічних заходів.

"Водночас важливо розуміти, що правова допустимість не означає культурну і суспільну прийнятність. А суспільна легітимність у час війни набуває особливого значення. Публічне виконання російськомовного репертуару сьогодні викликає категоричне несприйняття у переважної частини громадян – і це беззаперечно ", – заявила вона.

Івановська нагадала, що у низці міст України, зокрема в Києві та Тернополі, у відповідь на суспільний запит ухвалені рішення про обмеження публічного використання російськомовного культурного продукту на місцевому рівні, проте не передбачені жодні санкції.

Вона закликала врегулювати це питання на законодавчому рівні для всієї країни.

"Українське суспільство чітко демонструє свій моральний вибір – на користь української як мови опору, сили та майбутнього. Завдання держави – створити для цього зрозумілі, легітимні та ефективні правові інструменти", – сказала Івановська.