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YouTube удалил более 9 000 каналов c российской пропагандой о войне в Украине

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2022, 17:59
YouTube удалил более 9 000 каналов c российской пропагандой о войне в Украине - Фото
YouTube (Фото - depositphotos.com)

YouTube удалил более 9 000 каналов вместе с 70 000 видео, содержащих российскую пропаганду о вторжении России в Украину, за нарушение правил пользования сервисом, пишет The Guardian.

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Меры приняты, как пишет издание, к видеоматериалам, в которых вторжение называлось "освободительной спецоперацией" или аналогичными по смыслу пропагандистскими конструкциями.

Директор по продуктам YouTube Нил Мохан сказал The Guardian, что у сервиса в пользовательском соглашении оговорена политика освещения "крупных насильственных событий", в том числе запрет на их отрицание – "от Холокоста до Сэнди Хук".

"Конечно, то что происходит в Украине, – это крупное насильственное событие. Поэтому мы применили этот пункт, чтобы провести настолько беспрецедентные действия", – заявил Мохан.

По его словам, новостной контент YouTube о конфликте набрал только в Украине более 40 миллионов просмотров.

Мохан считает, что главная обязанность сервиса – "сделать так, чтобы люди, которые ищут информацию об этом событии, могли получить точную, качественную и достоверную информацию на YouTube". Он отмечает, что просмотры респектабельных каналов, освещающих вторжение России, значительно выросли и в Украине, и в соседних странах – например, в Польше, а также в РФ.

YouTube не сообщает подробности об удаленных каналах, но Мохан дал понять, что большая часть из них представляет собой освещение вторжения с позиций Кремля. "Многие из них – нарративы от правительства РФ или построенные на их основе", – сказал он.

С момента начала вторжения России в Украину YouTube отключил каналы пропагандиста Владимира Соловьева, каналы министерств обороны и иностранных дел России, ввел глобальный запрет на каналы, связанные с российскими государственными СМИ, включая Russia Today и Sputnik.

  • 14 апреля Google отключил (в том числе на YouTube) монетизацию контента, который распространяет фейки о войне России против Украины, отрицает или оправдывает ее.
  • 9 мая российский аналог YouTube взломали, а значительную часть его кода и баз данных удалили, включая бэкапы. Сервис удалось вернуть в рабочее состояние лишь частично. 
Сергей Бережной
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YouTube пропаганда россии
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