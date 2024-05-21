Иран просил помощи США после авиакатастрофы – Вашингтон не помог по техническим причинам

Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что Вашингтон "не играл никакой роли в авиакатастрофе" под Азербайджаном

Иран после авиакатастрофы (Фото: EPA)

Власти Ирана просили помощи у Соединенных Штатов после аварии с вертолетом, в которой погиб президент страны Ибрагим Раиси. Однако Вашингтон затруднился ответить на запрос иранской стороны по техническим причинам. Об этом во время брифинга сообщил представитель американского Государственного департамента Мэтью Миллер.

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"Правительство Ирана попросило нас о помощи. Мы четко дали им понять, что предложим помощь, как и сделали бы в ответ на любой запрос иностранного правительства в такой ситуации", – сказал Миллер.

В то же время он отметил, что США не смогли оказать необходимую помощь Ирану по материально-техническим причинам. Однако другими конкретными подробностями в ответ на вопросы журналистов представитель Госдепа США не поделился.

В США же лишь выразили соболезнования.

Также, как отметили в британском информагентстве Reuters, комментируя возможность обвинения Вашингтона Тегераном в падении вертолета, министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что его страна "не имела никакой роли в этой катастрофе".

"Я не могу предполагать, что могло быть причиной [авиакатастрофы]", – добавил он.

Вечером 19 мая вертолет Bell 212 с президентом Ирана и министром иностранных дел государства разбился, пересекая горную местность в сильном тумане.

Утром 20 мая спасатели обнаружили обломки вертолета в горах неподалеку от Азербайджана – он выгорел дотла, ни один из членов экипажа не выжил.

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