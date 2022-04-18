Юг. Уничтожено много россиян и их техники, в Черном море корабли оккупантов ведут разведку

За сутки 17 апреля на южном направлении Вооруженные Силы Украины уничтожили много российских оккупантов и их техники, корабли ЧФ РФ веду разведку. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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Как отмечается, враг продолжает укрепляться на занятом рубеже, пытается заменить поврежденную и уничтоженную технику в подразделениях по переднему краю.

Российские войска не прекращают попытки возобновить контроль над Александровкой в ​​Херсонской области, но успеха не имеют.

"Отчаянные попытки проведения разведки боем обернулись уничтожением нашим подразделением вражеской разведгруппы", – говорится в сообщении.

Враг в течение суток произвел более 30 обстрелов позиций украинских военных.

Артиллерия и другие подразделения ВСУ поразили более 100 целей противника в зоне столкновения.

Общие потери российских захватчиков составили 60 оккупантов и 16 единиц военной техники, среди которых:

- 3 танка;

- 4 реактивные системы залпового огня;

- 7 бронированных машин пехоты и десанта и другая автотехника.

Корабельная группировка в Черном море продолжает ведение разведки, а также психологическое и стратегическое давление угрозами ракетных ударов.

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Наталия Медведева

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