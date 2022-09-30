Юг. ВСУ сбили еще пять дронов-камикадзе и поразили пункт управления БПЛА

Украинские военные сбили пять иранских дронов-камикадзе Shahed-136, а также поразили российский пункт управления беспилотниками. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Оккупанты запустили пять "шахедов" по Николаевской области и два – по Одесской. ВСУ сбили пять дронов-камикадзе. Но один беспилотник атаковал административное здание и еще один – объект критической инфраструктуры.

Всего за сутки украинская авиация нанесла 12 ударов, силы ПВО сбили два штурмовика Су-25. Артиллеристы и ракетчики выполнили 276 задач: поразили пункт управления беспилотниками в Давыдовом Броде, ударили по командному пункту в Берсилсавском районе, шести районам скопления сил и техники в Херсоне, Новой Каховке, Дарьевке, Новой Кардашинке, дважды атаковали колонну российской техники в Новой Каховке.

Читайте также: "Эти дроны – не супер". Россия наносит удары иранскими Shahed 136: что это и как сбивать

Подтвержденные потери оккупантов: минус 43 военных, четыре танка, четыре гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С", две пушки "Гиацинт-С", две РСЗО "Град", миномет калибра 120 мм, пять единиц автобронетехники, БПЛА "Орлан-10". Уничтожено два склада боеприпасов в Бериславском районе.

Оккупанты в свою очередь пытаются восстановить движение по Антоновскому мосту, свозят материалы и ремонтную технику. Армия РФ нанесла четыре авиационных и один ракетный удар, обстреляла из РСЗО Миролюбовку (один человек погиб, один ранен), ударили кассетным "Смерчем" по жилому району Николаева (трое погибших, 12 раненых).

28 сентября в ОК "Юг" заявили, что иранские дроны целят по военной инфраструктуре.

Читайте также: Путин готовит аннексию. Что будет дальше на войне России с Украиной: три сценария

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.