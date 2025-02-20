Юсов: Заявления о якобы теракте против дипломатов ЕС – очередной фейк России
Заявления службы внешней разведки России о якобы подготовке Украиной терактов против дипломатов ЕС – очередной фейк. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии "РБК-Украина".
Он подчеркнул, что подобные заявления – прямая угроза дестабилизации ситуации в других странах. Он отметил, что российские спецслужбы "хорошо умеют устраивать всевозможные провокации" и теракты.
"Безусловно, весь мир понимает абсурдность этих заявлений, но пропагандистские задачи требуют определенных действий даже если они абсолютно не выдерживают никакой критики", – отметил Юсов.
Он подчеркнул, что российские спецслужбы работают "чрезвычайно агрессивно" по разным направлениям. И угрозу предполагаемых терактов, по словам представителя ГУР, хорошо осознают партнеры Украины.
19 февраля Центр противодействия дезинформации также подчеркнул , что заявление о якобы теракте используется Россией, чтобы "сорвать переговоры о мире" и не исключил, что именно страна-агрессор может готовить подобное.
- 5 февраля глава Нацполиции заявили, что россияне стали убивать украинцев, завербованных для терактов.
- 17 февраля СБУ взяла студента и наркозависимого, подозреваемого в теракте возле ТЦК в Каменце-Подольском.
- 19 декабря СБУ заявила о задержании четырех несовершеннолетних агентов России, подозреваемых в теракте в Николаеве 14 февраля.