Юсов: Заявления о якобы теракте против дипломатов ЕС – очередной фейк России

В ЦПИ ранее заявляли, что подобными заявлениями России пытается сорвать переговоры о мире

Андрей Юсов (Фото: armyinform)

Заявления службы внешней разведки России о якобы подготовке Украиной терактов против дипломатов ЕС – очередной фейк. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии "РБК-Украина".

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Он подчеркнул, что подобные заявления – прямая угроза дестабилизации ситуации в других странах. Он отметил, что российские спецслужбы "хорошо умеют устраивать всевозможные провокации" и теракты.

"Безусловно, весь мир понимает абсурдность этих заявлений, но пропагандистские задачи требуют определенных действий даже если они абсолютно не выдерживают никакой критики", – отметил Юсов.

Он подчеркнул, что российские спецслужбы работают "чрезвычайно агрессивно" по разным направлениям. И угрозу предполагаемых терактов, по словам представителя ГУР, хорошо осознают партнеры Украины.

19 февраля Центр противодействия дезинформации также подчеркнул , что заявление о якобы теракте используется Россией, чтобы "сорвать переговоры о мире" и не исключил, что именно страна-агрессор может готовить подобное.