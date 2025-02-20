Юсов: Заяви про нібито теракт проти дипломатів ЄС – черговий фейк Росії
Заяви служби зовнішньої розвідки Росії про нібито підготовку Україною терактів проти дипломатів ЄС – черговий фейк. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі "РБК-Україна".
Він підкреслив, що подібні заяви – пряма загроза дестабілізації ситуації в інших країнах. Він зазначив, що російські спецслужби "добре вміють влаштовувати різноманітні провокації" і теракти.
"Безумовно, весь світ розуміє абсурдність цих заяв, але пропагандистські задачі вимагають певних дій, навіть якщо вони абсолютно не витримують жодної критики", – зазначив Юсов.
Він підкреслив, що російські спецслужби працюють "надзвичайно агресивно" на різних напрямках. І загрозу ймовірних терактів, за словами представника ГУР, добре усвідомлюють партнери України.
19 лютого Центр протидії дезінформації також підкреслив, що заява про нібито теракт використовується Росією, щоб "зірвати переговори про мир" і не виключив, що саме країна-агресор може готувати подібне.
- 5 лютого голова Нацполіції заявили, що росіяни стали вбивати українців, завербованих для терактів.
- 17 лютого СБУ взяла студента та наркозалежного, яких підозрює у теракті біля ТЦК у Кам'янці-Подільському.
- 19 грудня СБУ заявила про затримання чотирьох неповнолітніх агентів Росії, яких підозрюють у теракті в Миколаєві 14 лютого.