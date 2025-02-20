Юсов: Заяви про нібито теракт проти дипломатів ЄС – черговий фейк Росії

У ЦПД раніше заявляли, що подібними заявами Росія намагається зірвати переговори про мир

Андрій Юсов (Фото: armyinform)

Заяви служби зовнішньої розвідки Росії про нібито підготовку Україною терактів проти дипломатів ЄС – черговий фейк. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі "РБК-Україна".

Він підкреслив, що подібні заяви – пряма загроза дестабілізації ситуації в інших країнах. Він зазначив, що російські спецслужби "добре вміють влаштовувати різноманітні провокації" і теракти.

"Безумовно, весь світ розуміє абсурдність цих заяв, але пропагандистські задачі вимагають певних дій, навіть якщо вони абсолютно не витримують жодної критики", – зазначив Юсов.

Він підкреслив, що російські спецслужби працюють "надзвичайно агресивно" на різних напрямках. І загрозу ймовірних терактів, за словами представника ГУР, добре усвідомлюють партнери України.

19 лютого Центр протидії дезінформації також підкреслив, що заява про нібито теракт використовується Росією, щоб "зірвати переговори про мир" і не виключив, що саме країна-агресор може готувати подібне.