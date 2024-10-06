Z-каналы заявили о взрыве и пожаре в районе военного училища под Москвой - видео

В ночь на 6 октября в подмосковных Кузьминках раздался взрыв возле военного училища, появилось видео

Взрыв (Иллюстративное фото)

Российские военные пропагандисты пишут, что в ночь на 6 октября Московскую область атаковали беспилотники. Со стороны общевойскового командного училища поднимается дым.

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По словам пропагандистов, вблизи учебного заведения в подмосковных Кузьминках раздались взрывы с последующим возгоранием.

Местные жители утверждают, что слышали звуки взрывов и стрельбы. Рядом с училищем располагаются стрельбы и автомобильная заправка.

Более подробной информации враг не распространял.