Z-канали заявили про вибух та пожежу в районі військового училища під Москвою - відео

В ніч проти 6 жовтня у підмосковних Кузьминках пролунав вибух поблизу військового училища, з'явилося відео

Вибух (Ілюстративне фото)

Російські воєнні пропагандисти пишуть, що в ніч проти 6 жовтня Московську область атакували безпілотники. З боку загальновійськового командного училища здіймається дим.

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За словами пропагандистів, поблизу навчального закладу у підмосковних Кузьминках пролунали вибухи з подальшим займанням.

Місцеві жителі також стверджують, що чули звуки вибухів та стрілянини. Поруч з училищем розташовуються стрільбища та автомобільна заправка.

Більш детальної інформації ворог не розповсюджував.