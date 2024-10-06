Z-канали заявили про вибух та пожежу в районі військового училища під Москвою - відео
Російські воєнні пропагандисти пишуть, що в ніч проти 6 жовтня Московську область атакували безпілотники. З боку загальновійськового командного училища здіймається дим.
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За словами пропагандистів, поблизу навчального закладу у підмосковних Кузьминках пролунали вибухи з подальшим займанням.
Місцеві жителі також стверджують, що чули звуки вибухів та стрілянини. Поруч з училищем розташовуються стрільбища та автомобільна заправка.
Більш детальної інформації ворог не розповсюджував.
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