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За драку в ресторане на Донбассе уволен местный наблюдатель за правами человека

11.12.2020, 12:44
За драку в ресторане на Донбассе уволен местный наблюдатель за правами человека - Фото
Павел Лисянский (скриншот из видеозаписи UKRLIFE.TV)

Уволен подравшийся с работником гостиницы в Святогорске представитель уполномоченного Рады по правам человека Павел Лисянский. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова

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По словам чиновницы, была проведена служебная проверка инцидента с участием ее представителя в Донецкой и Луганской областях.

"С сегодняшнего дня он освобожден от занимаемой должности", – коротко сообщила она результат.

  • 5 декабря 2020-го у Лисянского случился конфликт с работником гостиницы "Монарх" – якобы из-за отказа первого покинуть ресторан в 22:00. На видео, снятом очевидцем, видно, что Лисянского предупредили о вызове полиции. В ответ тот начал кричать: "Ты что, мусорской? Ты мусоров собрался вызвать?", после чего повалил мужчину и ударил его ногой.
  • В юности Лисянский занимался боксом.
  • За день до этого, 4 декабря, несколько десятков депутатов ОПЗЖ, Партии Шария и За майбутнє заблокировали трибуну в Одесском облсовете и подрались.

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Евгений Пилипенко
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Донбасс драка права человека ресторан Павел Лисянский святогорск

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