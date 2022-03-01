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За обстрел Харькова обязательно будет трибунал – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 00:25
За обстрел Харькова обязательно будет трибунал – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (скриншот с видео)

Зеленский назвал сегодняшний обстрел Харькова российскими оккупантами военным преступлением, за которое "обязательно будет трибунал". Об этом он сказал в видеообращении.

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"Мирный город, мирные жилые районы, ни одного военного объекта... Россияне знали, куда стреляют. За это преступление точно будет трибунал... Никто в мире не простит вам убийство мирных украинских людей. Тут Украина. Тут Европа. Тут 2021 год", – сказал Зеленский.

Он заявил, что "зло, вооруженное ракетами, бомбами, артиллерией, надо остановить немедленно, уничтожить экономически".

"Я считаю, что надо рассматривать полное закрытие неба для российских самолетов, вертолетов, ракет", – сказал Зеленский.

Он отметил, что за пять дней российского вторжения 56 ракетных ударов, выпущено 113 крылатых ракет. "Вот такая она — братская дружба", – подчеркнул Зеленский.

  • В результате сегодняшнего ракетного обстрела Харькова – 37 раненых, трое из них – дети. Девять человек погибли. Повреждены более 87 жилых домов.
  • Российские оккупационные взрывают электрические подстанции в Харькове. Часть районов города уже отключена от электроэнергии. 
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский обстрел война Харьков
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