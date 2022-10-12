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За сутки авиация Сил обороны нанесла 27 ударов, поражено шесть ЗРК россиян – Генштаб

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12.10.2022, 19:18
За сутки авиация Сил обороны нанесла 27 ударов, поражено шесть ЗРК россиян – Генштаб - Фото
Уничтоженная техника российских окупантов (фото: Генштаб ВСУ)

12 октября Воздушные силы Вооруженных Сил Украины нанесли 27 ударов по позициям российских захватчиков, поражено шесть зенитных ракетных комплексов врага. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Как отмечается, противник пытается вести наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки россиян в районах Новосадово, Бахмутского, Иванграда, Бахмута, Соледара, Спирного, Майорска и Красногоровки.

Авиация Сил обороны нанесла 27 ударов. Подтверждено поражение более 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также шести зенитных ракетных комплексов противника. 

Подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили 10 беспилотников и четыре вертолета врага.

Ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили три пункта управления оккупантов, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники врага и четыре склада боеприпасов армии РФ.

В зону огневого поражения попали вражеские позиции ПВО и РЭБ и другие военные цели.

В течение суток оккупанты нанесли три ракетных и четыре авиационных удара, совершили до 10 обстрелов из РСЗО по критической инфраструктуре и жилым районам.

Ударам противника подверглись объекты и мирные граждане более 10 населенных пунктов. Среди них – Малые Щербаки, Очаков, Никополь и Мирное.

В зону поражения вражеских обстрелов попали инфраструктурные объекты на территории Запорожской и Николаевской областей.

Оккупанты продолжают использовать беспилотные летательные аппараты иранского производства Shahed-136. 10 из них были уничтожены силами и средствами ПВО Сил обороны.

Читайте также: ПВО, ракетные системы и не только. Что хочет Украина на Рамштайн-6: список от CNN

Наталія Медведєва
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