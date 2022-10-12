За сутки авиация Сил обороны нанесла 27 ударов, поражено шесть ЗРК россиян – Генштаб
12 октября Воздушные силы Вооруженных Сил Украины нанесли 27 ударов по позициям российских захватчиков, поражено шесть зенитных ракетных комплексов врага. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
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Как отмечается, противник пытается вести наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки россиян в районах Новосадово, Бахмутского, Иванграда, Бахмута, Соледара, Спирного, Майорска и Красногоровки.
Авиация Сил обороны нанесла 27 ударов. Подтверждено поражение более 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также шести зенитных ракетных комплексов противника.
Подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили 10 беспилотников и четыре вертолета врага.
Ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили три пункта управления оккупантов, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники врага и четыре склада боеприпасов армии РФ.
В зону огневого поражения попали вражеские позиции ПВО и РЭБ и другие военные цели.
В течение суток оккупанты нанесли три ракетных и четыре авиационных удара, совершили до 10 обстрелов из РСЗО по критической инфраструктуре и жилым районам.
Ударам противника подверглись объекты и мирные граждане более 10 населенных пунктов. Среди них – Малые Щербаки, Очаков, Никополь и Мирное.
В зону поражения вражеских обстрелов попали инфраструктурные объекты на территории Запорожской и Николаевской областей.
Оккупанты продолжают использовать беспилотные летательные аппараты иранского производства Shahed-136. 10 из них были уничтожены силами и средствами ПВО Сил обороны.
- В Запорожской области созданы подразделения для борьбы с российскими дронами-камикадзе, в связи с чем местных жителей призывают не волноваться, услышав звуки стрельбы.
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