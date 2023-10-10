За сутки ликвидировано 450 оккупантов, 6 танков и 7 артсистем РФ – Генштаб

Вооруженные Силы Украины за минувшие сутки уничтожили 450 российских оккупантов, шесть танков и семь артиллерийских систем. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Общие ориентировочные потери врага после начала полномасштабного вторжения составили:

→ личного состава — 283 080 (+450),

→ танков — 4829 (+6),

→ боевых бронированных машин — 9129 (+3),

→ артиллерийских систем — 6713 (+7),

→ РСЗО — 808,

→ средств ПВО — 544 (+1),

→ самолетов — 315,

→ вертолетов — 316,

→ БпЛА оперативно-тактического уровня — 5207 (+17),

→ крылатых ракет — 1530 (+1),

→ кораблей/катеров — 20,

→ подлодок — 1,

→ автомобильной техники и автоцистерн — 9125 (+12),

→ специальной техники — 961 (+2).

9 октября ВСУ пояснили, что на Запорожском направлении потери российских оккупантов уменьшились из-за ухудшения погоды, которая мешает работать дронам.

5 октября главнокомандующий Валерий Залужный и начальник Генштаба Сергей Шаптала посетили штаб командования оперативно-стратегическими группами войск на южном фронте.

ВСУ создали дальнобойный "огневой кулак", не дающий россиянам возможности вести эффективную контрбатарейную борьбу, заявили в ГШ.

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