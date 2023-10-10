За сутки ликвидировано 450 оккупантов, 6 танков и 7 артсистем РФ – Генштаб
Вооруженные Силы Украины за минувшие сутки уничтожили 450 российских оккупантов, шесть танков и семь артиллерийских систем. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Общие ориентировочные потери врага после начала полномасштабного вторжения составили:
→ личного состава — 283 080 (+450),
→ танков — 4829 (+6),
→ боевых бронированных машин — 9129 (+3),
→ артиллерийских систем — 6713 (+7),
→ РСЗО — 808,
→ средств ПВО — 544 (+1),
→ самолетов — 315,
→ вертолетов — 316,
→ БпЛА оперативно-тактического уровня — 5207 (+17),
→ крылатых ракет — 1530 (+1),
→ кораблей/катеров — 20,
→ подлодок — 1,
→ автомобильной техники и автоцистерн — 9125 (+12),
→ специальной техники — 961 (+2).
9 октября ВСУ пояснили, что на Запорожском направлении потери российских оккупантов уменьшились из-за ухудшения погоды, которая мешает работать дронам.
- 5 октября главнокомандующий Валерий Залужный и начальник Генштаба Сергей Шаптала посетили штаб командования оперативно-стратегическими группами войск на южном фронте.
- ВСУ создали дальнобойный "огневой кулак", не дающий россиянам возможности вести эффективную контрбатарейную борьбу, заявили в ГШ.
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