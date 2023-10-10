За добу ліквідовано 450 окупантів, 6 танків та 7 артсистем РФ – Генштаб

Збройні Сили України минулої доби знищили 450 російських окупантів, шість танків і сім артилерійських систем. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Загальні орієнтовні втрати ворога після початку повномасштабного вторгнення склали:

→ особового складу – 283 080 (+450),

→ танків – 4829 (+6),

→ бойових броньованих машин – 9129 (+3),

→ артилерійських систем – 6713 (+7),

→ РСЗВ — 808,

→ засобів ППО – 544 (+1),

→ літаків — 315,

→ гелікоптерів — 316,

→ БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5207 (+17),

→ крилатих ракет – 1530 (+1),

→ кораблів / катерів — 20,

→ підводних човнів — 1,

→ автомобільної техніки та автоцистерн — 9125 (+12),

→ спеціальної техніки – 961 (+2).

9 жовтня ЗСУ пояснили, що на Запорізькому напрямку втрати російських окупантів зменшилися через погіршення погоди, яка заважає працювати дронам.

5 жовтня головнокомандувач Валерій Залужний та начальник Генштабу Сергій Шаптала відвідали штаб командування оперативно-стратегічними групами військ на південному фронті.

ЗСУ створили далекобійний "вогневий кулак", який не дає росіянам можливості вести ефективну контрбатарейну боротьбу, заявили в ГШ.

Читайте також: Росія вночі атакувала Україну з Криму, 27 із 36 дронів збили у південних областях

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.