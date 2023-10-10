За добу ліквідовано 450 окупантів, 6 танків та 7 артсистем РФ – Генштаб
Збройні Сили України минулої доби знищили 450 російських окупантів, шість танків і сім артилерійських систем. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні орієнтовні втрати ворога після початку повномасштабного вторгнення склали:
→ особового складу – 283 080 (+450),
→ танків – 4829 (+6),
→ бойових броньованих машин – 9129 (+3),
→ артилерійських систем – 6713 (+7),
→ РСЗВ — 808,
→ засобів ППО – 544 (+1),
→ літаків — 315,
→ гелікоптерів — 316,
→ БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5207 (+17),
→ крилатих ракет – 1530 (+1),
→ кораблів / катерів — 20,
→ підводних човнів — 1,
→ автомобільної техніки та автоцистерн — 9125 (+12),
→ спеціальної техніки – 961 (+2).
9 жовтня ЗСУ пояснили, що на Запорізькому напрямку втрати російських окупантів зменшилися через погіршення погоди, яка заважає працювати дронам.
- 5 жовтня головнокомандувач Валерій Залужний та начальник Генштабу Сергій Шаптала відвідали штаб командування оперативно-стратегічними групами військ на південному фронті.
- ЗСУ створили далекобійний "вогневий кулак", який не дає росіянам можливості вести ефективну контрбатарейну боротьбу, заявили в ГШ.
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