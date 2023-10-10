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За добу ліквідовано 450 окупантів, 6 танків та 7 артсистем РФ – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
10.10.2023, 08:13
За добу ліквідовано 450 окупантів, 6 танків та 7 артсистем РФ – Генштаб - Фото
Фото - Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Збройні Сили України минулої доби знищили 450 російських окупантів, шість танків і сім артилерійських систем. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Загальні орієнтовні втрати ворога після початку повномасштабного вторгнення склали:

→ особового складу – 283 080 (+450),
→ танків – 4829 (+6),
→ бойових броньованих машин – 9129 (+3),
→ артилерійських систем – 6713 (+7),
→ РСЗВ — 808,
→ засобів ППО – 544 (+1),
→ літаків — 315,
→ гелікоптерів — 316,
→ БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5207 (+17),
→ крилатих ракет – 1530 (+1),
→ кораблів / катерів — 20,
→ підводних човнів — 1,
→ автомобільної техніки та автоцистерн — 9125 (+12),
→ спеціальної техніки – 961 (+2).

Военные потери армии РФ на 10 октября 2023 года (Инфографика – Генштаб ВСУ)

9 жовтня ЗСУ пояснили, що на Запорізькому напрямку втрати російських окупантів зменшилися через погіршення погоди, яка заважає працювати дронам.

Читайте також: Росія вночі атакувала Україну з Криму, 27 із 36 дронів збили у південних областях

Сергій Бережний
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