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Росія вночі атакувала Україну з Криму, 27 з 36 дронів збили у південних областях

Этот материал также доступен на русском
10.10.2023, 07:54
Росія вночі атакувала Україну з Криму, 27 з 36 дронів збили у південних областях - Фото
Робота ППО по шахедах (Ілюстративне фото)

В ніч проти 10 жовтня російські окупанти атакували Україну 36 дронами-камікадзе Shahed, протиповітряна оборона збила 27 з них. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Військові зазначили, що пуски безпілотників країна-терорист здійснювала з мису Чауда, що у тимчасово окупованому Криму.

Сили протиповітряної оборони знищили 27 "шахедів" в межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

9 жовтня близько опівночі на Миколаївщині працювала ППО. Ще кілька груп "шахедів" вилетіло у напрямках Одеси, Южного і Коблевого. Місцеві ресурси заявили про вибухи в Одесі.

Фото: Повітряні сили
  • Країна-терорист РФ вночі 7 жовтня здійснила ракетну атаку на Одещині надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс". Є влучання в пансіонат та зерносховище, пошкодження будинків та автомобілів, повідомили в ОК "Південь". Глава ОВА повідомив про чотирьох постраждалих.
  • 5 жовтня головнокомандувач Валерій Залужний та начальник Генштабу Сергій Шаптала відвідали штаб командування оперативно-стратегічними групами військ на південному фронті.
  • ЗСУ створили далекобійний "вогневий кулак", який не дає росіянам можливості вести ефективну контрбатарейну боротьбу, заявили в ГШ.

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Мілана Головань
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війнабезпілотникдроншахед
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