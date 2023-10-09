Росія запустила кілька груп "шахедів", у Миколаєві працює ППО
Росіяни вчергове запустили "шахеди" по території України, у Миколаєві працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
"Миколаїв – в укриття! Працює ППО!" – повідомили у ЗСУ о 23:01.
Згодом у Повітряних силах зазначили, що ще кілька груп "шахедів" рухаються з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської і Миколаївської областей.
Повітряну тривогу у Миколаївській області оголошено з 22:14. Також станом на момент публікації новини тривога триває в Одеській і Херсонській областях.
23:28. "Шахеди" у напрямку Кривого Рогу, попередили у ЗСУ. Є загроза ударних безпілотників у Дніпропетровській області. Ще кілька груп "шахедів" – у напрямках Одеси, Южного і Коблевого.
23:44. Думська пише про вибухи в Одесі.
- Сьогодні російська армія влаштувала черговий обстріл Херсона: поранено трьох жінок.
- Також 9 жовтня окупанти обстрілювали Харківську і Донецьку області.
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