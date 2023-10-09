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Россия запустила несколько групп "шахедов", в Николаеве работает ПВО

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2023, 23:24
Россия запустила несколько групп
Охотники за ''шахедами'' (фото - Нацгвардия)

Россияне в очередной раз запустили "шахеды" по территории Украины, в Николаеве работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Николаев – в укрытия! Работает ПВО!" – сообщили в ВСУ в 23:01.

Позднее в Воздушных силах отметили, что еще несколько групп "шахедов" двигаются из акватории Черного моря в направлении Одесской и Николаевской областей.

Воздушная тревога в Николаевской области объявлена с 22:14. Также на момент публикации новости тревога продолжается в Одесской и Херсонской областях.

  • Сегодня российская армия устроила очередной обстрел Херсона: ранены три женщины.
  • Также 9 октября оккупанты обстреливали Харьковскую и Донецкую области.

Читайте также: До 20-30 самолетов. В ВСУ рассказали о количестве авиации РФ на линии разграничения

Оксана Житнюк
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войнапвоНиколаевшахед
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