Россия запустила несколько групп "шахедов", в Николаеве работает ПВО

Россияне в очередной раз запустили "шахеды" по территории Украины, в Николаеве работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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"Николаев – в укрытия! Работает ПВО!" – сообщили в ВСУ в 23:01.

Позднее в Воздушных силах отметили, что еще несколько групп "шахедов" двигаются из акватории Черного моря в направлении Одесской и Николаевской областей.

Воздушная тревога в Николаевской области объявлена с 22:14. Также на момент публикации новости тревога продолжается в Одесской и Херсонской областях.

Сегодня российская армия устроила очередной обстрел Херсона: ранены три женщины.

Также 9 октября оккупанты обстреливали Харьковскую и Донецкую области.

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