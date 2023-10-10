Россия ночью атаковала Украину из Крыма, 27 из 36 дронов сбили в южных областях
10.10.2023, 07:54
Работа ПВО по шахедам (Иллюстративное фото)
В ночь на 10 октября российские оккупанты атаковали Украину 36 дронами-камикадзе Shahed, противовоздушная оборона сбила 27 из них. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
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Военные отметили, что пуски беспилотников страна-террорист осуществляла с мыса Чауда, находящегося во временно оккупированном Крыму.
Силы противовоздушной обороны уничтожили 27 "шахедов" в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей.
9 октября около полуночи в Николаевской области работала ПВО. Еще несколько групп "шахедов" вылетело в направлениях Одессы, Южного и Коблевой. Местные ресурсы заявили о взрывах в Одессе.
- Страна-террорист РФ ночью 7 октября совершила ракетную атаку в Одесской области сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа "Оникс". Есть попадание в пансионат и зернохранилище, повреждение домов и автомобилей, сообщили в ОК "Юг". Глава ОВА сообщил о четырех пострадавших.
- 5 октября главнокомандующий Валерий Залужный и начальник Генштаба Сергей Шаптала посетили штаб командования оперативно-стратегическими группами войск на южном фронте.
- ВСУ создали дальнобойный "огневой кулак", не дающий россиянам возможности вести эффективную контрбатарейную борьбу, заявили в ГШ.
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