Россия ночью атаковала Украину из Крыма, 27 из 36 дронов сбили в южных областях

В ночь на 10 октября российские оккупанты атаковали Украину 36 дронами-камикадзе Shahed, противовоздушная оборона сбила 27 из них. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Военные отметили, что пуски беспилотников страна-террорист осуществляла с мыса Чауда, находящегося во временно оккупированном Крыму.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 27 "шахедов" в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

9 октября около полуночи в Николаевской области работала ПВО. Еще несколько групп "шахедов" вылетело в направлениях Одессы, Южного и Коблевой. Местные ресурсы заявили о взрывах в Одессе.

Страна-террорист РФ ночью 7 октября совершила ракетную атаку в Одесской области сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа "Оникс". Есть попадание в пансионат и зернохранилище, повреждение домов и автомобилей, сообщили в ОК "Юг". Глава ОВА сообщил о четырех пострадавших.

5 октября главнокомандующий Валерий Залужный и начальник Генштаба Сергей Шаптала посетили штаб командования оперативно-стратегическими группами войск на южном фронте.

ВСУ создали дальнобойный "огневой кулак", не дающий россиянам возможности вести эффективную контрбатарейную борьбу, заявили в ГШ.

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