За сутки ВСУ уничтожили 270 оккупантов, 20 ракет, две РСЗО и 19 ББМ – потери России
Согласно подтвержденным данным Генерального штаба, на 12 октября приблизительное количество потерь оккупационных войск России (с начала полномасштабного вторжения в конце зимы 2022 года) составляет 63 380 военнослужащих. Только за прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины и Силы обороны вывели из строя 20 крылатых ракет, две РСЗО и 19 боевых бронированных машин.
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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 12 октября включительно:
личного состава – около 63 380 человек (+270 за прошедшие сутки);
танков – 2505 единиц (+1);
боевых бронированных машин – 5181 (+19);
артиллерийских систем – 1507 (+11);
РСЗО – 355 (+2);
средств ПВО – 182 (+1);
самолетов – 268 (-);
вертолетов – 235 (-);
автотехники и автоцистерн – 3927 (+11);
кораблей/катеров – 15 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1125 (+15);
спецтехники – 136 (-);
крылатых ракет – 315 (+20).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь противника. Цифры будут скорректированы и опубликованы отдельно в течение дня. Завтра к уже скорректированным цифрам будут добавлены потери врага за предыдущие сутки", – говорится в сообщении.
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