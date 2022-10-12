UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

За сутки ВСУ уничтожили 270 оккупантов, 20 ракет, две РСЗО и 19 ББМ – потери России

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2022, 10:58
За сутки ВСУ уничтожили 270 оккупантов, 20 ракет, две РСЗО и 19 ББМ – потери России - Фото
Фото - Генеральный штаб ВСУ

Согласно подтвержденным данным Генерального штаба, на 12 октября приблизительное количество потерь оккупационных войск России (с начала полномасштабного вторжения в конце зимы 2022 года) составляет 63 380 военнослужащих. Только за прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины и Силы обороны вывели из строя 20 крылатых ракет, две РСЗО и 19 боевых бронированных машин.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Общие боевые потери врага с 24 февраля по 12 октября включительно:

личного состава – около 63 380 человек (+270 за прошедшие сутки);
танков – 2505 единиц (+1);
боевых бронированных машин – 5181 (+19);
артиллерийских систем – 1507 (+11);
РСЗО – 355 (+2);
средств ПВО – 182 (+1);
самолетов – 268 (-);
вертолетов – 235 (-);
автотехники и автоцистерн – 3927 (+11);
кораблей/катеров – 15 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1125 (+15);
спецтехники – 136 (-);
крылатых ракет – 315 (+20).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За сутки ВСУ уничтожили 270 оккупантов, 20 ракет, две РСЗО и 19 ББМ – потери России

"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь противника. Цифры будут скорректированы и опубликованы отдельно в течение дня. Завтра к уже скорректированным цифрам будут добавлены потери врага за предыдущие сутки", – говорится в сообщении.

Читайте также: СБУ заявила, что разоблачила сеть ГРУ РФ в Харьковской области, "охотившуюся" за HIMARS: фото

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война потери генштаб
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 